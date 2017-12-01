Рядом с курским заповедником строят свинокомплекс

В ОНФ поступили коллективные обращения жителей 10 населенных пунктов Курского района по поводу строительства свинокомплекса. Проект предусматривает сброс отходов в открытые лагуны. Куряне обеспокоены тем, что животноводческий комплекс возводится в буферной зоне заповедника имени Алехина. Жители Курского района заявили о несоблюдении интересов граждан, нарушении санитарных и экологических норм при принятии решения о строительстве объекта, потенциальных угрозах роста заболеваемости органов дыхания у населения, загрязнении бассейна реки Сейм. Активисты попытаются найти решение проблемы за круглым столом, на него приглашены жители, представители биосферного заповедника, региональной и районной власти, агрокомпании. Встреча состоится 27 декабря - сообщили в ОНФ.