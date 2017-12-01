В Курской области в кювет опрокинулись две иномарки

25 декабря в Курской области в кювет опрокинулись два автомобиля. По информации Госавтоинспекции, первое ДТП случилось около 14 часов в Щигровском районе. Автомобилистка за рулем малолитражки «Дэу Матиз» не справилась с управлением и допустила съезд в кювет. Травмы получила пассажирка. Ее доставили в ближайшую райбольницу.

Около 11 вечера в Рыльском районе с трассы вылетела иномарка «Опель Зафира». Здесь так же пострадала пассажирка, она с ранениями оказалась на больничной койке.



