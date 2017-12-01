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"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

Сегодня, 15:52
В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» прозвучит инди хит-парад – 2017 Алексея Иванова с приглашенными гостями: Елизаветой Зориной, Анатолием Ворониным и Валерием Гайворонским.
 Плей – лист 
Лучший сингл 2017 года от Валерия Гайворонского: Елизавета Зорина –  Дорога любви
Лучший щугейз – 2017 : Cruyff In the Bedroom - Hate (альбом: HATE ME)
Лучшая песня без слов - Tricot - 南無(альбом: 3)
Самая летняя песня - 2017: Weezer - Feels Like Summer (альбом: Pacific Daydream)
Самый долбанутый трек – 2017: Big Dumb Face - The Goat Is Dead (альбом: Where is Duke Lion? He's Dead...)
Самый клевый медляк – 2017: Cigarettes After Sex - K. (Cigarettes After Sex)
Песня, пробирающая до мурашек: Enter Shikari - Rabble Rouser (альбом: The Spark)
Любимая песня, которая с первого раза категорически не понравилась: The Jesus And Mary Chain – Amputation (альбом: Damage And Joy)

Лучший альбом 2017 года от Анатолия Воронина: Emmure - Look at Yourself

Три лучших альбома – 2017

Третье место: Our Hollow, Our Home – Hartsick
Второе место: Black Grape - Pop Voodoo
Первое место: !!! (Chk Chk Chk) - Shake The Shudder

Победители хит-парадов альбомов прошлых лет
1997 — Portishead — Portishead
1998 — Massive Attack — Mezzanine
1999 — Blur — 13
2000 — Elastica — The Menase
2001 — The Strokes — Is This It
2002 — Puressence — Planet Helpness
2003 — The Rapture — Echoes
2004 — АА — Neet
2005 — Bloc Party — Silent Alarm
2006 — Forward, Russia! — Give Me A Wall
2007 — Dinosaur Jr — Beyond
2008 — Не было победителя
2009 — Dinosaur Jr — Farm
2010 — нет победителя
2011 — No Bragging Rights — Illuminator
2012 — Dinosaur Jr — I Bet On Sky
2013 — нет победителя
2014 —  нет победителя
2015 — Swervedriver —  I Wasn't Born To Lose You
2016 — My Vitriol — The Secret Sessions

 

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