"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» прозвучит инди хит-парад – 2017 Алексея Иванова с приглашенными гостями: Елизаветой Зориной, Анатолием Ворониным и Валерием Гайворонским.

Плей – лист

Лучший сингл 2017 года от Валерия Гайворонского: Елизавета Зорина – Дорога любви

Лучший щугейз – 2017 : Cruyff In the Bedroom - Hate (альбом: HATE ME)

Лучшая песня без слов - Tricot - 南無(альбом: 3)

Самая летняя песня - 2017: Weezer - Feels Like Summer (альбом: Pacific Daydream)

Самый долбанутый трек – 2017: Big Dumb Face - The Goat Is Dead (альбом: Where is Duke Lion? He's Dead...)

Самый клевый медляк – 2017: Cigarettes After Sex - K. (Cigarettes After Sex)

Песня, пробирающая до мурашек: Enter Shikari - Rabble Rouser (альбом: The Spark)

Любимая песня, которая с первого раза категорически не понравилась: The Jesus And Mary Chain – Amputation (альбом: Damage And Joy)





Лучший альбом 2017 года от Анатолия Воронина: Emmure - Look at Yourself





Три лучших альбома – 2017





Третье место: Our Hollow, Our Home – Hartsick

Второе место: Black Grape - Pop Voodoo

Первое место: !!! (Chk Chk Chk) - Shake The Shudder





Победители хит-парадов альбомов прошлых лет

1997 — Portishead — Portishead

1998 — Massive Attack — Mezzanine

1999 — Blur — 13

2000 — Elastica — The Menase

2001 — The Strokes — Is This It

2002 — Puressence — Planet Helpness

2003 — The Rapture — Echoes

2004 — АА — Neet

2005 — Bloc Party — Silent Alarm

2006 — Forward, Russia! — Give Me A Wall

2007 — Dinosaur Jr — Beyond

2008 — Не было победителя

2009 — Dinosaur Jr — Farm

2010 — нет победителя

2011 — No Bragging Rights — Illuminator

2012 — Dinosaur Jr — I Bet On Sky

2013 — нет победителя

2014 — нет победителя

2015 — Swervedriver — I Wasn't Born To Lose You

2016 — My Vitriol — The Secret Sessions