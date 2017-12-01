"Час независимой музыки" с Алексеем Ивановым

В ночь со вторника на среду на радио Курс в «Часе независимой музыки» прозвучит инди хит-парад – 2017 Алексея Иванова с приглашенными гостями: Елизаветой Зориной, Анатолием Ворониным и Валерием Гайворонским.
Плей – лист
Лучший сингл 2017 года от Валерия Гайворонского: Елизавета Зорина – Дорога любви
Лучший щугейз – 2017 : Cruyff In the Bedroom - Hate (альбом: HATE ME)
Лучшая песня без слов - Tricot - 南無(альбом: 3)
Самая летняя песня - 2017: Weezer - Feels Like Summer (альбом: Pacific Daydream)
Самый долбанутый трек – 2017: Big Dumb Face - The Goat Is Dead (альбом: Where is Duke Lion? He's Dead...)
Самый клевый медляк – 2017: Cigarettes After Sex - K. (Cigarettes After Sex)
Песня, пробирающая до мурашек: Enter Shikari - Rabble Rouser (альбом: The Spark)
Любимая песня, которая с первого раза категорически не понравилась: The Jesus And Mary Chain – Amputation (альбом: Damage And Joy)
Лучший альбом 2017 года от Анатолия Воронина: Emmure - Look at Yourself
Три лучших альбома – 2017
Третье место: Our Hollow, Our Home – Hartsick
Второе место: Black Grape - Pop Voodoo
Первое место: !!! (Chk Chk Chk) - Shake The Shudder