В Курске пришкольные катки заработают при температуре -5
Список катков и график их работы:
|
№
|
Каток, адрес
|
Расписание
|
Стоимость услуг (руб)
|
Вход
(дети-взрослые)
|
Прокат руб\час. (дети-взрослые)
|
Заточка коньков
|
1
|
ул. Союзная, 26
(искусственный лёд)
|
Будни: 14.00-21.00час.
Выходные: - 12.00час. -16.00час.
- 18.00час.-21.00час.
|
50
|
100
|
100
|
100
|
100
|
2
|
«Гранд» парк Пионеров (ул.Перекальского)
|
С 11.00 час.- 23.00 час.
|
80
|
120
|
80
2час
|
80
2час
|
250
(электронная заточка)
|
3
|
«Гранд» парк Пионеров
(хоккейная коробка) «Оранжевый лёд» (ул.Перекальского)
|
С 11.00 час.- 23.00 час
|
65
|
100
|
80
2 час
|
80
2
час
|
250
(электронная заточка)
|
4
|
«Гранд» прп..Клыкова, 64
|
С 11.00 час.- 23.00 час.
|
80
|
120
|
80
|
80
2
час
|
нет
|
5
|
«Гранд» прп. Дружбы
(школа №52)
|
С 11.00 час.- 23.00 час.
|
60
|
100
|
80
2
час
|
80 2
час
|
нет
|
6
|
Ледовый дворец «Арена»
(искусственный лёд)
|
Предварительно:
Будни:
с 2100до 2200час.
Выходные:
с 1600до2100час.
с 1 по 8 января: с 1300до 2100час.
|
90
|
90
|
85
|
150
|
100
|
7
|
«АЙС» на ул. Веспремская
(искусственный лёд)
|
Будни: с 1400до 2100час.
технический перерыв с 17.00до 18.00час.
Выходные: с 12.00до 22.00час.
технический перерыв с 17.00до 18.00час.
|
80
|
130
|
80
|
80
|
150
|
8
|
Крытый каток «АЙС»
на ул. Крюкова
(искусственный лёд)
|
Все дни: с 1400до 2100час.
технический перерыв с 17.00до 18.00час.
|
80
|
130
|
80
|
80
|
150
|
9
|
Каток «Мегалёд» «МегаГринн»
ул. К.Маркса, 68
|
пн, вт, ср, чт,вс:10:00-22:00,
|
100
|
150
|
100
|
100
|
100
|
Катки на пришкольных стадионах (хоккейные коробки)
|
Железнодорожный округ
|
1
|
МБОУ СОШ №12
|
ул. Полевая,19
|
2
|
МБОУ СОШ №16
|
ул. 2-я Стрелецкая, 46
|
3
|
МБОУ СОШ №38
|
ул. Островского,10а
|
Центральный округ
|
1
|
МБОУ СОШ №40
|
ул.50 лет Октября,163
|
2
|
МБОУ СОШ №52
|
пр.Дружбы, 14
|
Сеймский округ
|
1
|
МБОУ СОШ №20
|
ул. Комарова,3
|
2
|
МБОУ СОШ №46
|
ул. Комарова,27
|
3
|
МБОУ СОШ №48
|
ул.Серёгина, 17
|
4
|
МБОУ СОШ №56
|
Магистральный пр., 22в
Лыжные трассы, график и стоимость проката лыж:
|
№
|
Лыжная трасса, адрес
|
Расписание проката
|
Стоимость проката (руб/час)
|
Стоимость подготовки лыж
|
1
|
парк «Солянка» (ур.Моква)
|
С 10.00 до 19.00 час.
|
150
|
300
|
2
|
парк 50-летия ВЛКСМ
(Боева дача)
|
С 10.00 до 19.00 час.
|
120
|
300
|
3
|
Горнолыжная трасс, проезд Светлый, 15
|
прокат лыж (сноуборда) - 200
руб./час;
400 руб.
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