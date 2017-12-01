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В Курске пришкольные катки заработают при температуре -5

Сегодня, 08:04
В Курске пришкольные катки заработают при температуре -5
Погода не дает курянам насладиться зимними забавами. Когда выпадет снег, любители лыж могут отправиться на трассы в парк "Солянка" или на Боевку. В районе проезда Светлый расположен горнолыжный спуск с подъёмником, где созданы условия для катания на лыжах, сноубордах и «ватрушках». Покататься на коньках можно на трех крытых катках. Площадки с искусственным льдом, расположенные на Союзной и Веспремской функционируют с ноября по март, при условии, что температура воздуха ниже +5 градусов. Работа катков на пришкольных стадионах зависит от погоды. Заливка льда начинается при температуре воздуха ниже -5 градусов и проводится в течение трёх дней.  

Список катков и график их работы:

Каток, адрес

Расписание

Стоимость услуг (руб)

Вход

(дети-взрослые)

Прокат руб\час. (дети-взрослые)

Заточка коньков

1

ул. Союзная, 26

(искусственный лёд)

Будни: 14.00-21.00час.

Выходные: - 12.00час. -16.00час.

- 18.00час.-21.00час.

50

100

100

100

100

2

«Гранд» парк Пионеров (ул.Перекальского)

С 11.00 час.- 23.00 час.

80

120

80

2час

80

2час

250

(электронная заточка)

3

«Гранд» парк Пионеров

(хоккейная коробка) «Оранжевый лёд» (ул.Перекальского)

С 11.00 час.- 23.00 час

65

100

80

2 час

80

2

час

250

(электронная заточка)

4

«Гранд» прп..Клыкова, 64

С 11.00 час.- 23.00 час.

80

120

80

80

2

час

нет

5

«Гранд» прп. Дружбы

(школа №52)

С 11.00 час.- 23.00 час.

60

100

80

2

час

80 2

час

нет

6

Ледовый дворец «Арена»

(искусственный лёд)

Предварительно:

Будни:

с 2100до 2200час.

Выходные:

с 1600до2100час.

с 1 по 8 января: с 1300до 2100час.

90

90

85

150

100

7

«АЙС» на ул. Веспремская

(искусственный лёд)

Будни: с 1400до 2100час.

технический перерыв с 17.00до 18.00час.

Выходные: с 12.00до 22.00час.

технический перерыв с 17.00до 18.00час.

80

130

80

80

150

8

Крытый каток «АЙС»

на ул. Крюкова

(искусственный лёд)

Все дни: с 1400до 2100час.

технический перерыв с 17.00до 18.00час.

80

130

80

80

150

9

Каток «Мегалёд» «МегаГринн»

ул. К.Маркса, 68

пн, вт, ср, чт,вс:10:00-22:00,
пт,сб и праздники: 10:00-00:00.

100

150

100

100

100

Катки на пришкольных стадионах (хоккейные коробки)

Железнодорожный округ

1

МБОУ СОШ №12

ул. Полевая,19

2

МБОУ СОШ №16

ул. 2-я Стрелецкая, 46

3

МБОУ СОШ №38

ул. Островского,10а

Центральный округ

1

МБОУ СОШ №40

ул.50 лет Октября,163

2

МБОУ СОШ №52

пр.Дружбы, 14

Сеймский округ

1

МБОУ СОШ №20

ул. Комарова,3

2

МБОУ СОШ №46

ул. Комарова,27

3

МБОУ СОШ №48

ул.Серёгина, 17

4

МБОУ СОШ №56

Магистральный пр., 22в

Лыжные трассы, график и стоимость проката лыж:

Лыжная трасса, адрес

Расписание проката

Стоимость проката (руб/час)

Стоимость подготовки лыж

1

парк «Солянка» (ур.Моква)

С 10.00 до 19.00 час.

150

300

2

парк 50-летия ВЛКСМ

(Боева дача)

С 10.00 до 19.00 час.

120

300

3

Горнолыжная трасс, проезд Светлый, 15

прокат лыж (сноуборда) - 200 руб./час;
- оплата подъемника - 100 руб.;
- прокат лыж (сноуборда) + день на трассе –

400 руб.


 

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