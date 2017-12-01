В Курске пришкольные катки заработают при температуре -5

Погода не дает курянам насладиться зимними забавами. Когда выпадет снег, любители лыж могут отправиться на трассы в парк "Солянка" или на Боевку. В районе проезда Светлый расположен горнолыжный спуск с подъёмником, где созданы условия для катания на лыжах, сноубордах и «ватрушках». Покататься на коньках можно на трех крытых катках. Площадки с искусственным льдом, расположенные на Союзной и Веспремской функционируют с ноября по март, при условии, что температура воздуха ниже +5 градусов. Работа катков на пришкольных стадионах зависит от погоды. Заливка льда начинается при температуре воздуха ниже -5 градусов и проводится в течение трёх дней.

Список катков и график их работы: № Каток, адрес Расписание Стоимость услуг (руб) Вход (дети-взрослые) Прокат руб\час. (дети-взрослые) Заточка коньков 1 ул. Союзная, 26 (искусственный лёд) Будни: 14.00-21.00час. Выходные: - 12.00час. -16.00час. - 18.00час.-21.00час. 50 100 100 100 100 2 «Гранд» парк Пионеров (ул.Перекальского) С 11.00 час.- 23.00 час. 80 120 80 2час 80 2час 250 (электронная заточка) 3 «Гранд» парк Пионеров (хоккейная коробка) «Оранжевый лёд» (ул.Перекальского) С 11.00 час.- 23.00 час 65 100 80 2 час 80 2 час 250 (электронная заточка) 4 «Гранд» прп..Клыкова, 64 С 11.00 час.- 23.00 час. 80 120 80 80 2 час нет 5 «Гранд» прп. Дружбы (школа №52) С 11.00 час.- 23.00 час. 60 100 80 2 час 80 2 час нет 6 Ледовый дворец «Арена» (искусственный лёд) Предварительно: Будни: с 2100до 2200час. Выходные: с 1600до2100час. с 1 по 8 января: с 1300до 2100час. 90 90 85 150 100 7 «АЙС» на ул. Веспремская (искусственный лёд) Будни: с 1400до 2100час. технический перерыв с 17.00до 18.00час. Выходные: с 12.00до 22.00час. технический перерыв с 17.00до 18.00час. 80 130 80 80 150 8 Крытый каток «АЙС» на ул. Крюкова (искусственный лёд) Все дни: с 1400до 2100час. технический перерыв с 17.00до 18.00час. 80 130 80 80 150 9 Каток «Мегалёд» «МегаГринн» ул. К.Маркса, 68 пн, вт, ср, чт,вс:10:00-22:00,

пт,сб и праздники: 10:00-00:00. 100 150 100 100 100 Катки на пришкольных стадионах (хоккейные коробки) Железнодорожный округ 1 МБОУ СОШ №12 ул. Полевая,19 2 МБОУ СОШ №16 ул. 2-я Стрелецкая, 46 3 МБОУ СОШ №38 ул. Островского,10а Центральный округ 1 МБОУ СОШ №40 ул.50 лет Октября,163 2 МБОУ СОШ №52 пр.Дружбы, 14 Сеймский округ 1 МБОУ СОШ №20 ул. Комарова,3 2 МБОУ СОШ №46 ул. Комарова,27 3 МБОУ СОШ №48 ул.Серёгина, 17 4 МБОУ СОШ №56 Магистральный пр., 22в Лыжные трассы, график и стоимость проката лыж: № Лыжная трасса, адрес Расписание проката Стоимость проката (руб/час) Стоимость подготовки лыж 1 парк «Солянка» (ур.Моква) С 10.00 до 19.00 час. 150 300 2 парк 50-летия ВЛКСМ (Боева дача) С 10.00 до 19.00 час. 120 300 3 Горнолыжная трасс, проезд Светлый, 15 прокат лыж (сноуборда) - 200 руб./час;

- оплата подъемника - 100 руб.;

- прокат лыж (сноуборда) + день на трассе – 400 руб.





