Двое курских призывников отправятся на альтернативную службу

В Курской области обсудили организацию альтернативной гражданской службы. Как подчеркнули в региональном военкомате, молодые люди, которые хотят отдать долг Родине в мирном формате, должны подать заявление за полгода до призыва. То есть тот, кто подлежит призыву осенью, - до 1 апреля, а тот, кто призывается весной, - до 1 октября. Альтернативщики трудятся в медучреждениях, социальных службах, почтовых отделениях. При этом их служба длится не 12 месяцев, как у срочников, а 21. В заявлении необходимо обосновать свой выбор и указать людей, которые согласны подтвердить достоверность этих доводов. Призывная комиссия может и отказать призывнику. В этот осенний призыв отдать долг Родине по альтернативному варианту решили 2 человека. Еще 10 парней ждут своих вакансий. Как отметили в региональном комитете по труду и занятости населения, курские альтернативщики служат неплохо, выполняют возложенные на них обязанности. Весной на альтернативную службу призовут 3-х человек.