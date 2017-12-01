В Фатеже прокуратура добивается предоставления жилья ребенку-инвалиду

В прокуратуру Фатежского района поступило обращение местной жительницы по вопросу защиты жилищных прав ее ребенка, который является инвалидом.

Как рассказали в ведомстве, с 2014 года семья состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении. Однако до сих пор жилье не предоставили.

Заболевание, которым страдает ребенок, входит в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание в одной квартире, - подчеркнули в прокуратуре. В соответствии с жилищным законодательством таким гражданам жилые помещения предоставляются вне очереди.

Прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал комитет соцобеспечения и комитет финансов Курской области устранить нарушение, то есть предоставить вне очереди несовершеннолетнему ребенку благоустроенное жилье в Фатеже. Результаты рассмотрения иска находятся на контроле прокуратуры.























