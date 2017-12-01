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В Фатеже прокуратура добивается предоставления жилья ребенку-инвалиду

Сегодня, 08:06
В Фатеже прокуратура добивается предоставления жилья ребенку-инвалиду
В прокуратуру Фатежского района поступило обращение местной жительницы по вопросу защиты жилищных прав ее ребенка, который является инвалидом.
Как рассказали в ведомстве, с 2014 года семья состоит на учете в качестве нуждающейся в жилом помещении. Однако до сих пор жилье не предоставили.
Заболевание, которым страдает ребенок, входит в Перечень тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание в одной квартире, - подчеркнули в прокуратуре. В соответствии с жилищным законодательством таким гражданам жилые помещения предоставляются вне очереди.
Прокурор направил в суд исковое заявление, в котором потребовал комитет соцобеспечения и комитет финансов Курской области устранить нарушение, то есть предоставить вне очереди несовершеннолетнему ребенку благоустроенное жилье в Фатеже. Результаты рассмотрения иска находятся на контроле прокуратуры. 

 

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