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600-й автомобиль от соцстраха достался жителю Обоянского района

Сегодня, 17:43
600-й автомобиль от соцстраха достался жителю Обоянского района
Сегодня в Курске региональное отделение Фонда социального страхования выдало шестисотый автомобиль пострадавшему на производстве. «Юбилейная» «Лада Гранта» досталась 27-летнему жителю Обоянского района. Как пояснили в соцстрахе, травму молодой человек получил этой весной, работая механизатором на сельхозпредприятии. Помимо автомобиля, обоянцу предоставили протез. В перспективе мужчина собирается пройти переобучение, которое тоже оплатит соцстрах. Уже были переговоры с руководством предприятия, курянина готовы принять на новую должность. Сегодня же ключи от новых автомобилей, адаптированных для управления людьми с ограниченными физическими возможностями, получили еще 13 человек. На закупку этой партии транспортных средств израсходовали более 6,5 миллионов рублей.

 

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