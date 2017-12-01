600-й автомобиль от соцстраха достался жителю Обоянского района

Сегодня в Курске региональное отделение Фонда социального страхования выдало шестисотый автомобиль пострадавшему на производстве. «Юбилейная» «Лада Гранта» досталась 27-летнему жителю Обоянского района. Как пояснили в соцстрахе, травму молодой человек получил этой весной, работая механизатором на сельхозпредприятии. Помимо автомобиля, обоянцу предоставили протез. В перспективе мужчина собирается пройти переобучение, которое тоже оплатит соцстрах. Уже были переговоры с руководством предприятия, курянина готовы принять на новую должность. Сегодня же ключи от новых автомобилей, адаптированных для управления людьми с ограниченными физическими возможностями, получили еще 13 человек. На закупку этой партии транспортных средств израсходовали более 6,5 миллионов рублей.



