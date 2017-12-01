У неработающих пенсионеров повысится пенсия

С 1 января 2018 года страховые пенсии (включая фиксированную выплату) неработающих пенсионеров будут увеличены на 3,7%, что выше показателя прогнозной инфляции за 2017 год. Размер фиксированной выплаты после индексации составит 4 982,9 рубля в месяц, стоимость пенсионного балла – 81,49 рубля (в 2017 году – 78,58 рубля).

В Курской области среднегодовой размер страховой пенсии по старости в итоге вырастет до 13 042 рублей, среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров – до 13 433 рублей.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в 2018 году, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля будут повышены работающим и неработающим пенсионерам на 4,1%. С апреля средний размер социальной пенсии в Курской области вырастет до 8 100 рублей.

В августе 2018 года Пенсионный фонд проведет корректировку страховых пенсий работавших в 2017 году пенсионеров.

С 1 февраля 2018 года размеры ежемесячной денежной выплаты (ЕДВ), которую получают федеральные льготники, будут проиндексированы ориентировочно на 3,2%.



