В Курске из-за краж не могут достроить многоквартирный дом

В Северо-Западном отделе полиции готовится к направлению в суд уголовное дело в отношении двух курян, подозреваемых в нескольких кражах. Как пояснили в УМВД, молодые люди несколько раз проникали в строящийся дом на проспекте Дружбы и выносили оттуда электроинструменты, оборудование и электрические кабели. Похищенное злоумышленники продавали, а медные провода сдавали в пункт приема цветных металлов. Общий ущерб от их действий превысил 300 тысяч рублей. Но главное - из-за этого сдвинулись сроки сдачи многоквартирного дома. Часть похищенного удалось изъять при обыске. Имущество вернут представителям застройщика. Один из подозреваемых до суда будет находиться под подпиской о невыезде, а для его подельника в качестве меры пресечения выбран арест. Каждому из курян может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.



