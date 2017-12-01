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За долги арестовано имущество «Курскэлектротранса»

Сегодня, 12:14
За долги арестовано имущество «Курскэлектротранса»
Приставы арестовали имущество МУП «Курскэлектротранс». У предприятия образовался долги в 10 миллионов 600 тысяч рублей перед физическими и юридическими лицами, а также организациями ТЭК. Как сообщили в ведомстве, арест наложен на 4 автотранспортных средства и объекты недвижимости  - три нежилых здания  общей площадью 1700  кв.м. Имущество оставлено на ответственное хранение руководителю должника - организации. Если «Курскэлектротранс» не погасит долги в 10-дневный срок, его транспорт и недвижимость уйдут с молотка. 

 

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