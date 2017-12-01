За долги арестовано имущество «Курскэлектротранса»

Приставы арестовали имущество МУП «Курскэлектротранс». У предприятия образовался долги в 10 миллионов 600 тысяч рублей перед физическими и юридическими лицами, а также организациями ТЭК. Как сообщили в ведомстве, арест наложен на 4 автотранспортных средства и объекты недвижимости - три нежилых здания общей площадью 1700 кв.м. Имущество оставлено на ответственное хранение руководителю должника - организации. Если «Курскэлектротранс» не погасит долги в 10-дневный срок, его транспорт и недвижимость уйдут с молотка.



