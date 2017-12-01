В центре Курска столкнулись три автомобиля

Накануне вечером в центре Курска произошла авария с участием трех транспортных средств. Как сообщили в Госавтоинспекции, 26 декабря около 22 часов 27-летний водитель автомобиля «Шевроле Лачетти» выезжал на улицу Карла Маркса с прилегающей территории, от дома №27, поворачивая направо, на улицу Никитская. При выполнении манёвра он не предоставил преимущество двигавшемуся по улице Карла Маркса со стороны Московской площади в сторону Никитской «Мицубиси Аиртрек», за рулем которого находился 33-летний мужчина. Последовал сильный удар. Осколки, отлетевшие от покореженных машин, повредили двигающийся во встречном направлении «Форд Транзит». В результате ДТП пострадал водитель «Мицубиси», его доставили в больницу. Водители «Шевроле» и «Форда» трезвы, у водителя «Мицубиси» был взят забор крови.