В Железногорске водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Около 11 часов 26 декабря в Железногорске под колеса автомобиля попала женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла на улице Рокоссовского у дома № 7. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на женщину, после чего с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. Свидетелей и очевидцев ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части МО МВД России " Железногорский " по телефону: 847148 (2-64-55).



