поиск по сайту
 

В Железногорске водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП

Сегодня, 12:57
В Железногорске водитель сбил женщину и скрылся с места ДТП
Около 11 часов 26 декабря в Железногорске под колеса автомобиля попала женщина. Как сообщили в Госавтоинспекции, авария произошла на улице Рокоссовского у дома № 7. Неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством, совершил наезд на женщину, после чего с места ДТП скрылся. Сейчас его разыскивает полиция. Свидетелей и очевидцев ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части МО МВД России " Железногорский " по телефону: 847148  (2-64-55). 

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама