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В Курске задержан похититель дорогой колбасы

Сегодня, 13:32
В Курске задержан похититель дорогой колбасы
В Железнодорожном округе Курска участковые задержали 56-летнего ранее судимого мужчину, его подозревают в нескольких кражах из продуктового супермаркета. По информации УМВД, неоднократно в течение недели мужчина появлялся в торговом зале и похищал сырокопченую колбасу. Когда продавцы обнаружили пропажу продуктов, они обратились в полицию. Во время очередной кражи подозреваемого задержали с поличным. Всего злоумышленник сумел вынести 25 палок дорогой колбасы. Похищенное изъять не удалось. Вор дает признательные показания о каждой краже и сотрудничает со следствием. В ближайшее время его привлекут к уголовной ответственности.

 

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