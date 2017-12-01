«Полицейский Дед Мороз» поздравил курские семьи, состоящие на учете

В Советском районе полицейские устроили праздник для детей из семей, состоящих на профилактическом учете, но вставших на путь исправления. Всего таких семей в районе 39. Как отметили в УМВД, недавно стоял вопрос о лишении этих родителей родительских прав и изъятии детей из семьи, однако после профилактической работы полицейских такой необходимости нет. Родители отказались от спиртного, устроились на работу, занялись воспитанием детей.

К сложным семьям полицейские в гости прибыли в костюмах Деда Мороза, Снегурочки и других сказочных персонажей. Пришли, конечно, не с пустыми руками - дети получили игрушки и сладкие подарки. Также полицейские приносили ель, ее украсили вместе с ребятами. В полиции отметили: эти семьи еще некоторое будут находиться на профучете, пока родители окончательно не докажут, что в качестве приоритета выбрали воспитание детей.