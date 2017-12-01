Директора железногорского лицея за злоупотребления приговорили к штрафу

Железногорский суд вынес приговор по уголовному делу в отношении директора лицея. Как сообщили в прокуратуре, женщину признали виновной в злоупотреблении полномочиями. Ранее мы рассказывали: директор учебного заведения сдавала в аренду спортзал, однако деньги шли мимо кассы. Женщина присвоила 39 тысяч рублей. Суд приговорил руководителя лицея к штрафу в 50 тысяч рублей. Материальный ущерб она возместила в ходе расследования уголовного дела.



