поиск по сайту
 

В фатежской школе от преподавания отстранили учителя с судимостью

Сегодня, 15:24
В фатежской школе от преподавания отстранили учителя с судимостью
В одной из сельских школ Фатежского района директор принял на работу 30-летнего учителя физкультуры, который ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление, отнесенное к категории средней тяжести. Меж тем, по трудовому законодательству лица, имевшие судимость за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних. Однако работодатель не обратился в такую комиссию за получением заключения. Прокуратура потребовала у директора школы устранить выявленные нарушения. Учителя отстранили от преподавательской деятельности до рассмотрения вопроса в установленном порядке. Комиссия уже огласила свой вердикт: она учла данные о личности учителя и сведения о погашенной судимости, поэтому разрешила продолжить педагогическую деятельность.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама