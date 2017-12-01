В фатежской школе от преподавания отстранили учителя с судимостью

В одной из сельских школ Фатежского района директор принял на работу 30-летнего учителя физкультуры, который ранее привлекался к уголовной ответственности за преступление, отнесенное к категории средней тяжести. Меж тем, по трудовому законодательству лица, имевшие судимость за преступления небольшой и средней тяжести, могут быть допущены к педагогической деятельности при наличии решения комиссии по делам несовершеннолетних. Однако работодатель не обратился в такую комиссию за получением заключения. Прокуратура потребовала у директора школы устранить выявленные нарушения. Учителя отстранили от преподавательской деятельности до рассмотрения вопроса в установленном порядке. Комиссия уже огласила свой вердикт: она учла данные о личности учителя и сведения о погашенной судимости, поэтому разрешила продолжить педагогическую деятельность.



