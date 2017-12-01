Руководители муниципалитетов Курской области наградили специалистов Курскэнерго

В канун Дня энергетика руководство муниципалитетов Курской области отметило профессиональные заслуги работников филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго».

Администрация Большесолдатского района наградила Почетной грамотой электромонтера оперативно-выездной бригады Большесолдатского района электрических сетей (РЭС) Валентина Кусакова. Электромонтер по испытаниям и измерениям того же РЭС Сергей Мухин удостоен Благодарности.

Администрация Рыльского района отметила работников Рыльского РЭС: Почетными грамотами - электромонтера оперативно-выездной бригады Сергея Фесенко и техника отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами Тамару Крюкову, Благодарственными письмами - электромонтеров оперативно-выездных бригад Виктора Тимофеева и Игоря Романова.

Глава Пристенского района Виктор Петров вручил Благодарственные письма группе работников Пристенского РЭС Курскэнерго: электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей Артуру Боеву, Максиму Скороходу и Владимиру Жукову, электромонтеру-водителю ОВБ Николаю Никитину, диспетчеру оперативно-технологической группы РЭС Владимиру Кощину, технику отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами Наталье Вялых.

Глава Беловского района Николай Волобуев в торжественной обстановке в районном Доме культуры вручил Благодарственное письмо коллективу Беловского РЭС.

За плечами отмеченных руководством муниципалитетов работников Курскэнерго - годы ответственной и сложной работы. Постоянно совершенствуясь в профессии, они обеспечивают надежную и бесперебойную работу энергосистемы региона.



