поиск по сайту
 

Руководители муниципалитетов Курской области наградили специалистов Курскэнерго

Сегодня, 16:34
Руководители муниципалитетов Курской области наградили специалистов Курскэнерго
В канун Дня энергетика руководство муниципалитетов Курской области отметило профессиональные заслуги работников филиала ПАО «МРСК Центра» – «Курскэнерго».
Администрация Большесолдатского района наградила Почетной грамотой электромонтера оперативно-выездной бригады Большесолдатского района электрических сетей (РЭС) Валентина Кусакова. Электромонтер по испытаниям и измерениям  того же РЭС Сергей Мухин удостоен Благодарности. 
Администрация  Рыльского района отметила работников Рыльского РЭС: Почетными грамотами  - электромонтера оперативно-выездной бригады Сергея Фесенко и техника отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами Тамару Крюкову, Благодарственными письмами - электромонтеров оперативно-выездных бригад Виктора Тимофеева и Игоря Романова. 
Глава Пристенского района Виктор Петров вручил Благодарственные письма группе работников Пристенского РЭС Курскэнерго:  электромонтерам по эксплуатации распределительных сетей Артуру Боеву, Максиму Скороходу и Владимиру  Жукову,  электромонтеру-водителю ОВБ Николаю Никитину, диспетчеру оперативно-технологической группы РЭС Владимиру Кощину, технику отдела маркетинга и взаимодействия с клиентами Наталье Вялых.
Глава  Беловского района Николай Волобуев  в торжественной обстановке в  районном Доме культуры вручил Благодарственное письмо коллективу Беловского РЭС.
За плечами   отмеченных руководством муниципалитетов работников Курскэнерго - годы ответственной и сложной работы. Постоянно совершенствуясь в профессии, они обеспечивают надежную и бесперебойную работу энергосистемы региона.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама