30 курян взяли академотпуска ради службы в армии

Наша область полностью выполнила план по осеннему призыву и заняла пятое место в Западном военном округе - отрапортовал военный комиссар региона Владимир Родионов. В этот призыв почти 1,5 тысячи курян сменили гражданскую форму на военную. Они будут служить в основном в Западном военном округе. Кроме этого, курские призывники отправятся на Северный флот, в космические войска и ВДВ, Президентский полк. Военком подчеркнули: в последнее время ситуация со службой в армии переломилась. Многие призывники, не дожидаясь повестки, сами приходят в военкоматы. Этой осенью академотпуска взяли 30 человек. Правда, есть и те, кто уклоняется от службы. Таких более 500 человек в военкомате по Центральному и Сеймскому округам Курска.

Те, кто не служил в армии, получат специальную справку. С ней нельзя устроиться на работу в силовых структурах, на государственную и муниципальную службу. Обменять справку на военный билет можно, но лишь отслужив по контракту.



