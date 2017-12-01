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30 курян взяли академотпуска ради службы в армии

Сегодня, 08:09
30 курян взяли академотпуска ради службы в армии
Наша область полностью выполнила план по осеннему призыву и заняла пятое место в Западном военном округе - отрапортовал военный комиссар региона Владимир Родионов. В этот призыв почти 1,5 тысячи курян сменили гражданскую форму на военную. Они будут служить в основном в Западном военном округе. Кроме этого, курские призывники отправятся на Северный флот, в космические войска и ВДВ, Президентский полк.  Военком подчеркнули: в последнее время ситуация со службой в армии переломилась. Многие призывники, не дожидаясь повестки, сами приходят в военкоматы. Этой осенью академотпуска взяли 30 человек. Правда, есть и те, кто уклоняется от службы. Таких более 500 человек в военкомате по Центральному и Сеймскому округам Курска. 
Те, кто не служил в армии, получат специальную справку. С ней нельзя устроиться на работу в силовых структурах, на государственную и муниципальную службу. Обменять справку на военный билет можно, но лишь отслужив по контракту.

 

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