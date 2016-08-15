Истринский суд предпочитает игнорировать законные права жителей Павлово-2

После утверждения Советом депутатов правил застройки, на набережной Павлово-2 были запрещены любые виды деятельности, кроме пчеловодства. Однако Истринский суд предпочитал игнорировать законные права населения поселка, информируют «Государственные Вести».

Рыночная стоимость земли составила 15 млн долларов, но Сергей Бачин вместе с Андрем Кобзаренко, контролирующие ООО "Роза Ветров – Оператор” прекрасно понимают, что разведение пчел препятствует продаже территории под застройку коттеджей. Потому они подали иск, в котором просят суд отменить решение чиновников. Раньше компания "Регион Индустрия” решила ввести санкции для особ, недовольных тарифами, так как владеет землями, предназначенными для общественного пользования. Активисты вынуждены ехать домой по бездорожью из-за блокировки основного въезда. Вышеупомянутые лица тоже контролируют эту организацию, после чего жители в обращении к суду отметили, что они не имеют возможности проехать на участки, а дальше просили обеспечить нормальный проезд через ККП без незаконной оплаты, так как территория поселка является объектом для пользования, и другого пути для доступа к участкам нет.

Однако Ю.В. Клименова, будучи судьей, отказала гражданам в иске, хотя ее образ жизни далек от представлений простых людей. Кроме 15-комнатной квартиры юридическое лицо имеет долю в "Автомоскворечье-1”, хотя по закону не имеет права заниматься коммерцией. Новый иск жителей поселка привел к независимой экспертизе со стороны управляющей компании, заявившей, что для проезда домой достаточно двух участков вместо 34-х, со стоимостью пошлины 90000 руб. Истринский суд не впервые занимается подобными делами, потому что раньше сюда обращались возмущенные жители "Княжьего озера”. Тогда он тоже принял сторону владельцев инфраструктуры, но такой вердикт был отменен решением Московского областного суда.

Затем согласно решению судьи Л.Н. Михайловой повторные действия провели эксперты "Индекса”. Они предложили людям ездить через КПП-2, где сервитут составил 40000 руб с каждого владельца, несмотря на то, что оно находится на окраине и не входит в дороги для общего пользования. После такого вердикта люди обратились в Московский областной суд. Стоит отметить, что раньше в суде работала, судья Елена Александровна с аналогичной фамилией, которая была привлечена к ответственности после ареста 398 участков земли, принадлежащих "Дайсон сервису”, согласно заявлению гражданина С.Т. Растегаева. В результате за помощь рейдерам она была досрочно лишена своих полномочий, а данную ситуацию в 2010 г обсуждали за пределами района.

Скандальная история в местном аналоге получила законную развязку в результате проверки. Это стало причиной ухода в отставку главы Анатолия Алексеенко и заместителя Владимира Штейна, решающего земельные вопросы судьями в районах. Однако, депутат Николай Валуев вместе с коллегами отправили в Верховный суд официальный запрос, касающийся восстановления закона в Павлово-2, после чего меры наказания для нарушителей будут жесткими и адекватными.