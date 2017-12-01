В деле Дмитрия Чертока выявлены факты ненадлежащего расследования

История о резонансном конфликте с авиакомпанией «Нордавиа» получила свое продолжение. Как стало известно из сообщения Следственного департамента Министерства внутренних дел РФ, при разборе уголовного дела по обвинению бизнесмена Дмитрия Чертока в мошеннических действиях, выявлены нарушения в расследовании. Об этом информирует ИА REGNUM.

Виновные понесли дисциплинарную ответственность. В частности к ответственности был привлечен СЧ СУ УТ МВД России по СЗФО майор юстиции Р.С. Бутин. Об этом стало известно из ответа департамента в ответ на запрос представителя Чертока.

Напомним, что уголовное производство против Чертока было возбуждено в июле этого года по части 4 статьи 159 УК РФ. При этом в сентябре уголовное производство было передано из Санкт-Петербурга в Архангельск. Как отмечают представители Чертока, сам факт того, что дело было возбуждено в другом регионе, говорит о нарушении территориальной подследственности. Кроме того, это, по словам представителей бизнесмена, может быть свидетельством заказного характера и необъективности проводимого расследования.

В ходе расследования в рамках уголовного дела были также арестованы активы Дмитрия Калинина, генерального директора ООО «Сервис Лайн». Напомним, что ранее Калинин добился справедливости в Останкинском суде, где констатировали, что сделки между «Сервис Лайн» и АО «Нордавиа-Региональные Авиалинии» происходили надлежащим образом, и по данным сделкам никакой задолженности «Сервис Лайн» не имеет. Также в суде установили, что последние получали от авиакомпании возражения в письменном виде, где говорилось о том, что передача прав (требований) господину Прибылову А.В. стала препятствием акту взаимных требований с ООО «Сервис Лайн». При этом об иных препятствиях не упоминалось.

Ранее сообщалось, что генеральный директор ООО «Сервис Лайн» Денис Калинин намерен обжаловать арест активов компании, который был произведен в связи с уголовным производством. Нордавиа-Региональные Авиалинии», по мнению Калинина, обманывает Росавиацию относительно финансовой стабильности.