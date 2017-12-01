Кандидат от Всероссийского общества слабовидящих (ВОС) снимается с президентских выборов в пользу Путина

Вице-президенту Всероссийского общества слабовидящих (ВОС) Исламову Тахиру Камильевичу рекомендовано снять свою кандидатуру с президентских выборов 2018 года. Об этом пишетиздание «Цензуры.Нет».

Причиной такой рекомендации, как сообщили журналистам представители ВОС, стало то, что организации пришлось бы понести большие финансовые затраты на проведение полноценной кампании. Деньги, которые будут сэкономлены таким образом, пойдут на помощь российским слабовидящим людям и инвалидам по зрению.

Сам Исламов, как также говорится в распространенной в СМИ информации, согласен с рекомендацией своих коллег. При этом он выразил желание передать лично в руки президенту России Владимиру Путину собранный пакет документов с наработками по решению проблем российских инвалидов. Запрос на организацию встречи в скором времени должен быть отправлен в предвыборный штаб В.В. Путина, а также в президентскую администрацию.

Напомним, что ранее в ходе пресс-конференции, проведенной в стенах «Интерфакса», журналистам сообщили о выдвижении вице-президента ВОС Тахира Исламова на президентские выборы 2018 года. В ЦИК в связи с этим уже были поданы необходимые документы.