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В Суджанском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Сегодня, 12:13
В Суджанском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Вечером 27 декабря в Суджанском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 19-30 вблизи села Черкасское Поречное. Неизвестный автомобилист сбил 28-летнего пешехода, который от полученных ран скончался на месте. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Суджанскому району: 8(471) 43-2-12-02. 

 

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