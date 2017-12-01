В Суджанском районе водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Вечером 27 декабря в Суджанском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. По информации Госавтоинспекции, ДТП произошло около 19-30 вблизи села Черкасское Поречное. Неизвестный автомобилист сбил 28-летнего пешехода, который от полученных ран скончался на месте. Водитель с места ДТП скрылся. Свидетелей и очевидцев аварии, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ОМВД России по Суджанскому району: 8(471) 43-2-12-02.







