За день в Курске сбили 5 пешеходов

В Курске 27 декабря сбили 5 пешеходов - сообщается в сводке Госавтоинспекции. Первое ДТП зафиксировано около 8 утре на Советской. «Рено Логан» наехал на 12-летнего школьника, который переходил дорогу по «зебре». Мальчика с ранениями доставили в больницу. У водителя взяли кровь для проведения химико-токсикологического исследования.

В полдень на улице 50 лет Октября под колеса МАЗа попала женщина, переходившая проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В 17.35 также на улице 50 лет Октября, но напротив домка №108 была ранена еще одна курянка. Женщина, шедшая по нерегулируемому пешеходному переходу, попала под автомобиль «Рено Дастер» под управлением 31-летнего мужчины, ехавшего со стороны проспекта Дружбы в направлении улицы Пучковки. Женщина получила перелом бедренной кости и доставлена в больницу. Водитель трезв.

В 17.40 напротив дома №2 по улице Энергетиков в Сеймском округе Курска случилось еще одно ДТП сучастием пешехода. 34-летний водитель автомобиля «Мерседес Бенц Е270» двигался по улице Серегина со стороны улицы Гагарина в направлении проспекта Ленинского Комсомола. И совершил наезд на 56-летнего мужчину, пересекавшего проезжую часть по нерегулируемому переходу. Пострадавший с телесными повреждениями угодил в больницу. Водитель трезв.

А в 19.40 дорожный инцидент произошел в Железнодорожном округе. 29-летний водитель автомобиля «Киа Спектра» ехал по улице Союзной со стороны улицы 8 Марта в направлении улицы Ухтомского. Напротив дома №14 машина сбила 42-летнего курянина, переходившего проезжую часть дороги вне пешеходного перехода. Мужчина получил ушибы, доставлен в больницу. Водитель был трезв.