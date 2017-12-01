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2018-й объявлен Годом культуры безопасности

Сегодня, 12:55
2018-й объявлен Годом культуры безопасности
2018-й объявлен в Курской области Годом культуры безопасности. Распоряжение об утверждении плана мероприятий по подготовке и проведению Года культуры безопасности подписано в областной администрации. Планируется, что в течение будущего года в регионе пройдут различные учебно-методические сборы, мероприятия, посвященные Международному дню уменьшения опасности бедствий, акции «Чистый берег» на территории Курского водохранилища, всероссийские акций «Зеленая весна» и «Зеленая Россия», «Нашим рекам и озерам — чистые берега» и многие другие.
В соответствии с распоряжением главам городских округов и муниципальных районов области необходимо в месячный срок принять муниципальные правовые акты об утверждении планов мероприятий по подготовке и проведению Года культуры безопасности в 2018 году на соответствующих территориях.

 

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