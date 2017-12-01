Курская полиция переходит на усиленный вариант несения службы

В Курске и области пройдут около 4 тысяч праздничных мероприятий. В них примут участие более 300 тысяч человек. Во время празднования Нового года и Рождества для охраны общественного порядка и обеспечения безопасности граждан будут задействованы почти 12 тысяч сотрудников органов внутренних дел, Росгвардии, частных охранных предприятий, добровольных народных дружин. Круглосуточно наряды будут патрулировать все районы Курска. Для быстрого реагирования создают дополнительные опорные пункты. Их дислокация будет меняться по необходимости. В местах проведения праздничных гуляний организуют пропускной режим. Курянам напомнили, что на массовые мероприятия запрещено проносить алкоголь, колюще-режущие предметы, оружие.

Сотрудники ГИБДД будут тщательно следить за соблюдением ПДД, а также выявлять нетрезвых водителей.