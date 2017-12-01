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Курянин до смерти забил собственную мать и сбежал

Сегодня, 13:30
Курянин до смерти забил собственную мать и сбежал
Возбуждено уголовное дело в отношении ранее судимого 34-летнего жителя деревни 2-е Новоспасское Золотухинского района. Его подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей.
По версии СК, вечером 24 декабря мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, дома поссорился с матерью, после чего несколько часов избивал свою 56-летнюю мать. Получившая тяжкие телесные повреждения пенсионерка на следующий день чувствовала себя плохо, а утром 26 декабря подозреваемый обнаружил, что она скончалась. Тогда мужчина решил скрыться, добрался до Орловской области, потом пешком пришел в соседнюю Тульскую, откуда позвонил родственнице и сообщил о содеянном. Затем он самостоятельно сдался в ближайший отдел полиции в Тульской области.
Подозреваемый доставлен в Курскую область. Решается вопрос о заключении его под стражу. Выясняются все подробности произошедшего. Назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

 

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