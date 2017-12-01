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В Большесолдатском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт

Сегодня, 16:09
В Большесолдатском районе открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
В деревне Любимовка Большесолдатского района торжественно открыли долгожданный фельдшерско-акушерский пункт. Строительство ФАПа обошлось в 2,5 млн. рублей. Он уже полностью укомплектован необходимой мебелью и медицинской техникой. Кроме фельдшерско-акушерского пункта, в здании будут располагаться многофункциональный центр, офис страховой компании и избирательный участок. Напомним, это второй ФАП, открывшийся в нашем регионе в этом году. Первый появился в Щигровского района. 

 

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