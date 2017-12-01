С нового года проезд в курских электричках не подорожает

Приятная новость - пригородные железнодорожные перевозки в Курской области в 2018-м не подорожают. Соответствующее постановление приняли в региональной администрации. Тарифы для населения останутся на уровне 2017 года и составят 19 рублей 80 копеек за одну десятикилометровую зону. Изначально планировалось проиндексировать тарифы на 4%. Недополученные доходы организациям железнодорожного транспорта, которые возникнут в результате установления тарифа ниже экономически обоснованного уровня, возместят из областного бюджета. На эти цели предусмотрено около 170 миллионов рублей.