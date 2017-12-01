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Дмитрий Вебер представит Курскую область в вокальном конкурсе "Новая звезда"

Сегодня, 08:12
Дмитрий Вебер представит Курскую область в вокальном конкурсе
1 января на канале «Звезда» состоится премьера третьего сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда». Курскую область представит Дмитрий Вебер, к слову, в прошлом ведущий РК. Ранее он уже участвовал во многих конкурсах, в том числе и шестом сезоне проекта Первого канала «Голос». Участникам «Новой звезды», которые представляют разные регионы страны, предстоит пройти несколько этапов отбора. 7 января пройдет награждение лучшего исполнителя по мнению музыкальных экспертов. 8 января состоится оглашение имени и вручение приза лучшему исполнителю по мнению телезрителей. 

 

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