Дмитрий Вебер представит Курскую область в вокальном конкурсе "Новая звезда"

1 января на канале «Звезда» состоится премьера третьего сезона Всероссийского вокального конкурса «Новая Звезда». Курскую область представит Дмитрий Вебер, к слову, в прошлом ведущий РК. Ранее он уже участвовал во многих конкурсах, в том числе и шестом сезоне проекта Первого канала «Голос». Участникам «Новой звезды», которые представляют разные регионы страны, предстоит пройти несколько этапов отбора. 7 января пройдет награждение лучшего исполнителя по мнению музыкальных экспертов. 8 января состоится оглашение имени и вручение приза лучшему исполнителю по мнению телезрителей.