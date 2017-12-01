На замену лифтов в трех курских городах требуется 2 миллиарда

В этом году в Фонд капитального ремонта поступило более 800 млн рублей. Значительно повысилась собираемость платежей. Счета за капремонт оплачивают более 85% жителей многоквартирных домов. Для сравнения, в 2016-м собираемость составляла 72%. В этом году планировалось провести капитальный ремонт 273 домов. Полностью завершены 135 объектов, еще на 55 идет приемка работ. По остальным домам собственники решили перенести сроки на следующий год. В основном, это связано с изменением федерального законодательства в отношении методики расчета стоимости ремонта, благодаря чему малоэтажные дома смогут получать больше денег на кровлю. Остро стоит проблема с заменой лифтов в трех крупнейших городах области — Курске, Курчатове, Железногорске. На ее решение требуется более 2 млрд рублей. Как отметили в региональном комитете ЖКХ и ТЭК, совместно с комитетом финансов Курской области отрабатывается вопрос о выделении субсидии органам местного самоуправления с обязательным софинансированием из Фонда капремонта. В первую очередь в список попадут дома, износ которых более 35 лет.



















