Сегодня ночью в Дмитриеве в пожаре погиб мужчина

Сегодня ночью в Дмитриеве произошел пожар в жилом доме. Погиб мужчина. По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в «Службу спасения – 112» во втором часу ночи. На место происшествия направились пожарные, сотрудники полиции, скорой помощи и электросетей. К моменту прибытия огнеборцев деревянное строение, обложенное кирпичом, уже полыхало вовсю. Около 10 минут потребовалось, чтобы справиться с пламенем, перекинувшемся на крышу. Пожар унес жизнь 34-летнего мужчину. Причина возгорания устанавливается.