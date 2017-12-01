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Под Курском в столкновении легковушек пострадали два человека

Сегодня, 11:53
Под Курском в столкновении легковушек пострадали два человека
Накануне вечером в ДТП под Курском пострадали два человека. Как рассказали в Госавтоинспекции, авария произошла в седьмом часу на автодороге «Курск – Иванино». ВАЗ-2114, за рулем которого находилась 33-летняя женщина, притормозил перед совершением поворота налево, в этот момент сзади в эту машину врезался «Рено Логан». В аварии пострадали 2 человека, находившиеся в отечественной легковушке: женщина-водитель и пассажир. Их отправили в больницу.

 

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