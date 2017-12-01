В Курске за день пострадали три пешехода. По данным Госавтоинспекции, около 9 утра водитель "Волги" во дворе дома № 90 по улице Энгельса допустил наезд на женщину. Ее с ранениями доставили в БСМП.

Около 17.30 автомобилистка за рулем «Тойоты Ленд Крузер» двигалась по улице Тропинка со стороны проспекта Победы в направлении Понизовки. В пути следования, напротив дома № 50 по проспекту Победы, допустила наезд на 81-летнего пенсионера, который переходил дорогу вне пешеходного перехода. Пострадавший оказался на больничной койке.

Менее получаса спустя на перекрестке улиц Бочарова и Красной Армии "Ниссан" сбил женщину. Ее с ранениями отправили в 4-ю горбольницу.



