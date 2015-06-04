Куряне назвали Коренскую ярмарку главным событием года

Центр регионального развития предложил жителям Курской области выбрать самое значимое в этом году событие общественно-политической жизни. Почти 18% респондентов назвали проведение Среднерусского экономического форума и Курской Коренской ярмарки. Для 17% участников опроса главным событием года стало открытие и строительство новых школ, в частности, школы в микрорайоне Северный. Победы курских спортсменов вошли в ТОП-3 событий региона, так ответили 16,5% курян. 13% выбрали главным событием 100-летие Октябрьской революции и вскрытие капсулы с посланием потомкам.

Для 11,5 % опрошенных самым значимым в году стало шествие «Бессмертного полка» в День Победы. Почти 6% больше всего запомнились «Фестиваль оладий» и «День жатвы». К слову, эти проекты были отмечены на федеральном уровне и вошли в Национальный календарь событий России. По мнению 4,5% участников опроса, значимым событием общественно - политической жизни в 2017 году стали выборы в органы местного самоуправления.



