Новогодняя ночь в Курске будет тёплой и без дождя

Уходящий год уже назвали самым теплым в истории метеонаблюдений России. Температура побила прошлогодний рекорд. Метеорологи связывают это с глобальным потеплением. Рекорды бьёт и декабрь. Большинству из нас он запомнится дождями. Не порадует курян зимней погодой и новогодняя ночь, рассказала начальник Центра по гидрометерологии Мария Палехина.

Мария Палехина: «У нас, к сожалению, по-настоящему зимней погоды не будет. Средний фон температуры будет оставаться выше нормы, и пока до конца года ожидаем погоду с осадками, преимущественно в виде дождя и мороси. Ночью температура будет положительная, при прояснениях может понижаться до -1 °C, а днём будет в районе 0-5 °C тепла. В новогоднюю ночь осадки могут прекратиться, и температура воздуха может понизиться до 1-2 °C мороза. А потом, в начале нового года будет оставаться погода с повышенным температурным режимом».

Снег, по прогнозам синоптиков, выпадет только 4 января.



