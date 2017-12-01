поиск по сайту
 

Новогодняя ночь в Курске будет тёплой и без дождя

Сегодня, 12:57
Новогодняя ночь в Курске будет тёплой и без дождя
Уходящий год уже назвали самым теплым в истории метеонаблюдений России. Температура побила прошлогодний рекорд. Метеорологи связывают это с глобальным потеплением. Рекорды бьёт и декабрь. Большинству из нас он запомнится дождями. Не порадует курян зимней погодой и новогодняя ночь, рассказала начальник Центра по гидрометерологии Мария Палехина.
Мария Палехина: «У нас, к сожалению, по-настоящему зимней погоды не будет. Средний фон температуры будет оставаться выше нормы, и пока до конца года ожидаем погоду с осадками, преимущественно в виде дождя и мороси. Ночью температура будет положительная, при прояснениях может понижаться до -1 °C, а днём будет в районе 0-5 °C тепла. В новогоднюю ночь осадки могут прекратиться, и температура воздуха может понизиться до 1-2 °C мороза. А потом, в начале нового года будет оставаться погода с повышенным температурным режимом».  
Снег, по прогнозам синоптиков, выпадет только 4 января.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама