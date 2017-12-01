Главный госинспектор безопасности дорожного движения Курской области поздравил водителей с Новым годом

Главный государственный инспектор безопасности дорожного движения Курской области Алексей Баланин поздравил водителей с наступающими Новым годом и Рождеством. На Красной площади Курска Алексей Баланин вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой останавливали автомобили, поздравляли водителей и пассажиров, напоминали о соблюдении ПДД и вручали новогодние подарки с символикой ГИБДД.

Кроме того, дорожные инспекторы остановили автобус и поздравили всех, кто был в салоне, с наступающими праздниками и вручили подарки.

Проезжающие водители сигналили любимым персонажам и в ответ желали добра и мира.