В четырех храмах Курска в новогоднюю ночь пройдут богослужения

В новогоднюю ночь во многих храмах Русской Православной церкви будут совершены богослужения. В нашем городе помолиться можно будет в четырех храмах. Как сообщили, в Курской епархии, для православных в ночь с 31 декабря на 1 января будут открыты Свято-Троицкий храм, что на улице Гайдара; Свято-Троицкий женский монастырь на улице Горького; Храм апостола Иоанна Богослова при Курской духовной семинарии на Прогулочной и Храм великомученика Дмитрия Солунского на 3-й Степной.



