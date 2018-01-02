поиск по сайту
 

Новогодняя ночь в регионе прошла без значительных эксцессов

Сегодня, 14:12
Новогодняя ночь в регионе прошла без значительных эксцессов
Новогодняя ночь для курян прошла без значительных эксцессов. На протяжении всего последнего дня ушедшего года и 1 января тяжких и особо тяжких преступлений в УМВД области не зарегистрировано. Массовые гуляния посетили порядка 30 тысяч жителей Соловьиного края. В Курске и Железногорске зафиксированы два случая уличного грабежа, преступления уже раскрыты. Стражи порядка несли службу в усиленном режиме. На Красной площади Курска около главной городской ёлки дежурили сотрудники УМВД и ОМОНа, наряды патрулировали городские улицы. Охрана общественного порядка велась и в других населенных пунктах области. 144 курянина попались на распитии спиртных напитков и появление в сильном алкогольном опьянении в общественных местах. Составлены протоколы об административных правонарушениях. В том числе и за мелкое хулиганство. За 1 января 11 курских водителей задержаны за управление автомобилями в нетрезвом состоянии.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама