Новогодняя ночь в регионе прошла без значительных эксцессов

Новогодняя ночь для курян прошла без значительных эксцессов. На протяжении всего последнего дня ушедшего года и 1 января тяжких и особо тяжких преступлений в УМВД области не зарегистрировано. Массовые гуляния посетили порядка 30 тысяч жителей Соловьиного края. В Курске и Железногорске зафиксированы два случая уличного грабежа, преступления уже раскрыты. Стражи порядка несли службу в усиленном режиме. На Красной площади Курска около главной городской ёлки дежурили сотрудники УМВД и ОМОНа, наряды патрулировали городские улицы. Охрана общественного порядка велась и в других населенных пунктах области. 144 курянина попались на распитии спиртных напитков и появление в сильном алкогольном опьянении в общественных местах. Составлены протоколы об административных правонарушениях. В том числе и за мелкое хулиганство. За 1 января 11 курских водителей задержаны за управление автомобилями в нетрезвом состоянии.