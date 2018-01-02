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Бездомных накормили оливье и мандаринами

Сегодня, 14:49
Бездомных накормили оливье и мандаринами
31 декабря состоялся новогодний благотворительный обед для бездомных Курска. Участие в мероприятии принял Дед Мороз, который поздравил собравшихся с праздником. Обед посетили 70 бездомных и нуждающихся людей. Эта цифра стала рекордной, отмечают организаторы мероприятия. Несмотря на это, подарки из рук Деда Мороза получили все. В меню были суп, картофельное пюре, котлеты, салат "оливье", мандарины, конфеты, печенье, торты. По словам благотворителей, подопечные искренне обрадовались подаркам, так как получали их последний раз в далеком прошлом. 

 

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