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Поветкин занял первое место в рейтинге тяжеловесов WBA

Сегодня, 14:39
Поветкин занял первое место в рейтинге тяжеловесов WBA
Российскому боксёру Александру Поветкину присудили первое место в обновлённом рейтинге тяжеловесов Всемирной боксёрской ассоциации. Список опубликован на официальном сайте организации. Серебро рейтинга завоевал пуэрториканец Фрес ОкЕндо, бронзу — представитель США Джаррелл Миллер. В почётном списке оказался ещё один россиянин — Александр Устинов в обновлённой версии рейтинга занял восьмое место. Чемпионом WBA в тяжёлом весе является немец Мануэль Чарр, пояс суперчемпиона принадлежит британцу Энтони Джошуа. Напомню, в декабре 38-летний российский боксёр Александр Поветкин одержал победу над румыном Хаммером единогласным решением судей. Таким образом, он защитил титул чемпиона WBO International в тяжёлом весе.

 

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