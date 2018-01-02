Поветкин занял первое место в рейтинге тяжеловесов WBA

Российскому боксёру Александру Поветкину присудили первое место в обновлённом рейтинге тяжеловесов Всемирной боксёрской ассоциации. Список опубликован на официальном сайте организации. Серебро рейтинга завоевал пуэрториканец Фрес ОкЕндо, бронзу — представитель США Джаррелл Миллер. В почётном списке оказался ещё один россиянин — Александр Устинов в обновлённой версии рейтинга занял восьмое место. Чемпионом WBA в тяжёлом весе является немец Мануэль Чарр, пояс суперчемпиона принадлежит британцу Энтони Джошуа. Напомню, в декабре 38-летний российский боксёр Александр Поветкин одержал победу над румыном Хаммером единогласным решением судей. Таким образом, он защитил титул чемпиона WBO International в тяжёлом весе.