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Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Курской области

Сегодня, 17:48
Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Курской области
Сегодня ночью в Курской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах - дождь и морось. Завтра также прогнозируют осадки, преимущественно в виде дождя и мороси. Ночью и утром возможно налипание мокрого снега, на дорогах  гололедица. Местами туман. Температура будет колебаться от небольшого мороза до +2+4. Автомобилистов призывают быть внимательными в случае тумана и гололедицы. Как правило, в таких условиях количество ДТП растет.

 

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