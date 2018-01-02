Мокрый снег и гололедицу прогнозируют в Курской области

Сегодня ночью в Курской области ожидаются осадки в виде снега и мокрого снега, в отдельных районах - дождь и морось. Завтра также прогнозируют осадки, преимущественно в виде дождя и мороси. Ночью и утром возможно налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Местами туман. Температура будет колебаться от небольшого мороза до +2+4. Автомобилистов призывают быть внимательными в случае тумана и гололедицы. Как правило, в таких условиях количество ДТП растет.



