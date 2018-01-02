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Курское «Динамо» начало год с двух побед

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Курское «Динамо» начало год с двух побед
5 января баскетболистки курского «Динамо» провели первый в наступившем году матч. В рамках 10-го тура женской Евролиги в гости к курянкам пожаловали их ближайшие преследователи – венгерский «Шопрон». Со счетом 86:66 команда Лукаса Мондело одержала уверенную победу. Лучшими в этой игре стали Соня Петрович – у неё 22 очка, Энджел МакКотри принесла команде 17 баллов, Ннемкади Огвумике – 15, 11 на счету Эпифании Принц, 10 заработала Мария Вадеева. «Динамо» единолично возглавляет турнирную таблицу группы «А», одержав 10 побед в 10 матчах. Следующую встречу курянки провели уже в воскресенье, 7 января. В рамках Премьер-лиги наши баскетболистки принимали аутсайдера турнира «Спартак» из подмосковного Ногинска. Встреча, состоявшаяся в Курске, завершилась со счетом 100:40 в пользу наших девушек. В составе "Динамо" по 16 очков набрали Соня Петрович и Анастасия Логунова, дабл-дабл оформила Татьяна Видмер (14 очков и11 подборов), у гостей 18 очков на счету Марии Савиной.

 

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