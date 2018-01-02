Курянка Инна Дериглазова одержала первую победу в новом году

Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова выиграла первый в новом году Всероссийский турнир рапиристок, который прошел 4 января на подмосковной базе в Новогорске. Курянка победила в финале Марту Мартьянову из Татарстана – 15:5. В восьмерку сильнейших не смогли попасть Юлия Бирюкова из Курской области, Диана Яковлева, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина. Инна Дериглазова добилась своей четвертой победы в пяти турнирах сезона-2017/18, причем третьей подряд.