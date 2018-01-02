поиск по сайту
 

Курянка Инна Дериглазова одержала первую победу в новом году

Сегодня, 14:56
Курянка Инна Дериглазова одержала первую победу в новом году
Олимпийская чемпионка Инна Дериглазова выиграла первый в новом году Всероссийский турнир рапиристок, который прошел 4 января на подмосковной базе в Новогорске. Курянка победила в финале Марту Мартьянову из Татарстана – 15:5. В восьмерку сильнейших не смогли попасть Юлия Бирюкова из Курской области, Диана Яковлева, Лариса Коробейникова, Аделина Загидуллина. Инна Дериглазова  добилась своей четвертой победы в пяти турнирах сезона-2017/18, причем третьей подряд.

 

Напечатать К списку новостей
 
 

Архив новостей

В виде календаря В виде списка

В виде календаря

«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 

В виде списка

{archives}

Погода

Яндекс.Погода

Наши партнеры

  • Техника И Сервис
  • Информационно-познавательный портал – Соловей.Инфо
  • Курская лига массового футбола
  • СТС – официальный сайт телеканала
  • Телекомпания ТАКТ
  • База отдыха Цветов лес
  • Курск вода - доставка воды в Курске

Реклама