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«Авангард» отправился на зимние сборы в Турцию

Сегодня, 16:06
«Авангард» отправился на зимние сборы в Турцию
Курский «Авангард» отправился на зимние сборы в Турцию. Как рассказали в пресс-службе футбольного клуба, первые сборы продлятся до 17 января. Вторые – с 21 января по 4 февраля, а третий сбор запланирован с 8 по 21 февраля. Уже есть предварительные договоренности о проведении товарищеских встреч с командами «Дордой» (Киргизия), «Сеница» (Словакия), «Зиря» (Азербайджан), «Тосно» и «Оренбург». Также ведутся переговоры с соперниками о проведении игр 12 и 20 февраля. На сборах будут просматриваться новички, которые смогут реально усилить команду. Среди них будут и легионеры. 27 февраля «Авангард» в четвертьфинале Кубка России сыграет с пермским «Амкаром» на выезде.

 

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