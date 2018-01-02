В новогодние каникулы на курских дорогах погибли 7 человек

В новогодние каникулы на дорогах Курской области погибли 7 человек, 4 из них это пешеходы. Все ДТП с участием пешеходов произошли в темное время суток – уточнили в Госавтоинспекции. 8 января в третьем часу ночи вблизи поворота на «Курскхимволокно» неустановленный автомобиль сбил женщину, которая находилась на проезжей части. Неизвестный водитель с места ДТП скрылся. Женщина погибла. Ее личность устанавливается. Полиция разыскивает очевидцев аварии.

Свидетелей ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просьба сообщить по телефону дежурной части ОБ ДПС ГИБДД УМВД России по Курской области: 8(4712) 36-70-01, 36-70-02, или по телефону дежурной части УМВД России по Курской области 02.



