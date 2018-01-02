Жители деревни в Золотухинском районе лишились переправы
Сегодня, 08:07
Жители деревни 2-я Воробьевка в Золотухинском районе в праздничные дни остались без переправы. Как сообщает ГТРК «Курск», мост через реку Снова, который селяне строили сами из бетонных труб, разрушился. И теперь ни пожарная, ни скорая в деревню проехать не смогут. С просьбой о помощи люди обратились в МЧС. На место выехала оперативная группа. Специалисты подтвердили: переправа действительно размыта, но это не единственная дорога, связывающая деревню с райцентром и другими населенными пунктами. По словам представителя спасательного ведомства, в населенном пункте 3 моста, два из них капитальные, отремонтированы в 2016-м. Информация о том, что в деревню не имеется доступа экстренных служб, не подтвердилась –сообщили в МЧС.