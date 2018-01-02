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В интернет-кафе Курска задержали мужчину с марихуаной

Сегодня, 11:43
В интернет-кафе Курска задержали мужчину с марихуаной
В ходе ночного профилактического рейда в интернет-кафе, которое расположено в центре Курска, полицейские задержали 33-летнего мужчину. У него обнаружили сверток с марихуаной. Как сообщили в региональном УМВД, курянина доставили в областную наркологическую больницу для прохождения медосвидетельствования на предмет употребления наркотических средств. По результатам проверки будет установлен вид ответственности, к которой он будет привлечен. Кроме того, выяснилось, что не все родители осведомлены, где вечером находятся их дети. После 22 часов без сопровождения взрослых полицейские обнаружили 15-летнего подростка. Его доставили в отдел для дальнейшего разбирательства. В отношении родителей составлен административный протокол по факту неисполнения ими своих обязанностей.

 

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