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Акции гостиницы «Центральная» продадут на аукционе 12 января

Сегодня, 11:49
Акции гостиницы «Центральная» продадут на аукционе 12 января
Акции гостиницы «Центральная» продадут на аукционе 12 января. На торги городская администрация выставила 13 795 акций, что составляет 100% уставного капитала. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте мэрии. Начальная цена акций гостиницы - 339 миллионов 74 тысячи рублей. Покупатель обязан будет внести задаток - почти 68 миллионов. В условиях конкурса значатся некоторые ограничения. Это сохранение числа рабочих мест в течение года с даты заключения договора купли-продажи, а также невозможность полного изменения назначения объектов, используемых для осуществления коммунально-бытового обслуживания населения, и прекращения использования этих объектов.

 

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