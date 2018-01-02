Акции гостиницы «Центральная» продадут на аукционе 12 января. На торги городская администрация выставила 13 795 акций, что составляет 100% уставного капитала. Об этом говорится в документе, размещенном на сайте мэрии. Начальная цена акций гостиницы - 339 миллионов 74 тысячи рублей. Покупатель обязан будет внести задаток - почти 68 миллионов. В условиях конкурса значатся некоторые ограничения. Это сохранение числа рабочих мест в течение года с даты заключения договора купли-продажи, а также невозможность полного изменения назначения объектов, используемых для осуществления коммунально-бытового обслуживания населения, и прекращения использования этих объектов.



