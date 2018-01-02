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В Железногорске на "зебре" сбили ребенка

Сегодня, 11:59
В Железногорске на
Накануне вечером в Железногорске под колеса машины попал ребенок. В сводке Госавтоинспекции сообщается, что водитель грузового фургона "Форд" допустил наезд на 8-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с ранениями доставили в больницу.
Это не единственное ДТП с участием пешеходов на курских дорогах. Около 10 вечера в областном центре на проспекте Дружбы под машину попали сразу два человека. Водитель автомобиля "Рено Логан" допустил наезд на мужчин 29 и 30 лет, они шли по "зебре". Двух пешеходов с травмами госпитализировали. 
Ранее мы рассказывали: полиция разыскивает водителя, который на окраине Курска насмерть сбил женщину.

 

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