В Железногорске на "зебре" сбили ребенка

Накануне вечером в Железногорске под колеса машины попал ребенок. В сводке Госавтоинспекции сообщается, что водитель грузового фургона "Форд" допустил наезд на 8-летнего пешехода, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего с ранениями доставили в больницу.

Это не единственное ДТП с участием пешеходов на курских дорогах. Около 10 вечера в областном центре на проспекте Дружбы под машину попали сразу два человека. Водитель автомобиля "Рено Логан" допустил наезд на мужчин 29 и 30 лет, они шли по "зебре". Двух пешеходов с травмами госпитализировали.