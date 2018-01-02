Возобновились полеты из Курска в Москву и Петербург

С 8 января международный аэропорт «Курск» возобновил полеты в Москву. Рейсы осуществляют «Саратовские авиалинии». До конца 2017 года ими занималась авиакомпания «Руслайн». До 23 марта вылеты из Курска осуществляются в 7.45 утра в будни. Прибывает воздушное судно в Москву в 9.00.

Кроме того, с 12 января по пятницам будет еще вечерний рейс: вылет из Курска в Москву в 22.20, прибытие в столицу – в 23.30.

В Петербург авиарейсы из Курска осуществляются по понедельникам (вылет в 16.50, прилет – в 18.55) и пятницам (вылет в 11.00, прилет – в 13.05).



